Furti tentati e riusciti nelle case del Pisano, denunciati anche due minori

Un 40enne tunisino e due minori di 14 e 16 anni sono stati denunciati per furto in abitazione, tentato nel caso dei minori, nella giornata di ieri tra Pisa e Molina di Quosa (San Giuliano Terme).

Il 40enne, senza fissa dimora e con qualche precedente, si era introdotto negli scorsi giorni in un appartamento nel quartiere Don Bosco. Era sera e i proprietari non erano tornati dal lavoro. Il ladro ha approfittato nell'arraffare qualche monile in oro lasciato nello svuotatasche all'ingresso. Dopo la denuncia del proprietario, sentiti i vicini e viste le immagini delle telecamere di videosorveglianza, l'uomo è stato denunciato.

I minori invece sono stati trovati mentre cercavano di entrare ieri alle 18 in un'appartamento di via Antonello da Messina. Stavano tentando la fuga alla vista delle forze dell'ordine ma sono stati intercettati. I due, italiani residenti in zona, avevano abbandonato sul posto una torcia e un coltello. Dopo la denuncia al tribunale per i minorenni, sono stati affidati ai genitori.