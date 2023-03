Un 35enne peruviano è stato trovato morto in pieno centro a Livorno quest'oggi. L'allarme è stato dato nella galleria di palazzo Grande, vedendo il corpo riverso sulle scale di un ex cinema. Per il medico inviato dal 118 è stato possibile solo constatare il decesso. Da quanto appurato dalle forze dell'ordine, non vi sarebbero segni di violenza per cui l'ipotesi principale è quella di un malore fatale.