Tennis Isolotto si rimette a nuovo, inaugurazione per il circolo del Q4

Nuova vita e nuovo look per l'impianto del 'Tennis Isolotto' di via Bibbiena, nel Quartiere 4. Negli ultimi mesi la struttura è stato oggetto di una ristrutturazione generale che ha visto, insieme, l'Amministrazione comunale e la società la Polisportiva 2m.

Ieri pomeriggio il taglio del nastro con l'assessore allo sport Cosimo Guccione e il delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel Miller Cioni.

I lavori effettuati dal Comune hanno riguardato anzitutto la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, il rifacimento totale della centrale termica e la revisione dell'impianto idrico e del sistema di smaltimento. Gli interventi edili hanno riguardato il rifacimento completo e la messa in sicurezza della recinzione perimetrale dell’impianto, la copertura degli spogliatoi e della centrale termica e la realizzazione di nuova apertura carrabile. I campi da gioco, infine, hanno ora una nuova illuminazione, nuove recinzioni, nuove reti ma anche gli esterni sono stati migliorati con un nuovo percorso piastrellato e con del ghiaino per un accesso confortevole ed ottimale sia ai campi che agli altri ambienti. Lo stesso vale per gli spogliatoi e gli uffici che hanno visto un accurato restyling.

"Ristrutturare un impianto storico come quello di via Bibbiena - ha dichiarato l'assessore Guccione - significa non solo restituire al Quartiere 4 una struttura più bella e funzionale ma creare un valore aggiunto per tutta la città".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa