Ubriaco alla guida, la polizia gli ritira la patente e blocca l'auto

Nella nottata, nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Questore Milone e finalizzati a contrastare gli eccessi del fine settimana, equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato una mirata attività con specifici posti di controllo a cinturare le principali arterie che adducono in questo centro cittadino.

Verso mezzanotte, in questa strada di Pescaia, il conducente di una Fiat Punto, alla vista del posto di controllo della Polizia svoltava repentinamente all’interno di un distributore di carburante cercando di eludere il controllo imboccando contromano la strada. Fermato dagli agenti in via Diaz, si è subito capito il motivo della sua fuga: stava guidando nonostante fosse in stato di ubriachezza, tant’è che è risultato positivo sia al precursore che al successivo test alcolemico effettuati dagli agenti.

L’uomo, un 35enne della provincia di Arezzo, è’ stato, quindi, sanzionato amministrativamente con una pesante multa di oltre 500 euro, la patente gli è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.

Dopo qualche ora, in questa S.S. 73 Levante, sempre gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno sottoposto a controllo un albanese 23enne residente a Prato. Guidava l’autovettura con patente estera; gli agenti hanno, però, accertato che l’uomo era residente da piu’ di un anno sul territorio nazionale e che non aveva ancora proceduto alla prevista conversione.

Per tale motivo è stato sanzionato amministrativamente e gli è stata ritirata la patente di guida.