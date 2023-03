Al Politeama domani il convegno 'La periferia si fa centro'

Si terrà domani, alle 15.00 nella sala minore del Teatro Politeama di Poggibonsi il Convegno “La periferia si fa centro”, promosso da Fondazione Elsa e Comune di Poggibonsi. Un’occasione per parlare di periferie, transizione ecologica e arti performative, un appuntamento rivolto a operatori culturali e a tutti i cittadini.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali dell’Assessore Nicola Berti, seguirà l’introduzione del Direttore Generale della Fondazione Elsa, David Taddei, Le periferie come laboratorio di cittadinanza attiva: le soft skill trasmissibili con le arti Performative. Si entrerà poi nel vivo attraverso il racconto di Esperienze e modelli per il futuro delle arti performative con gli interventi di Luca Losi, Coordinatore del progetto multidisciplinare Discipline(s) che ha vinto il bando Fus 2022- 2024 del Mic, di Francesca Lettieri, Direttrice Artistica della Compagnia ADARTE e del Festival Ballo Pubblico e di Marcella Fragapane, Direttrice del Festival Internazionale Ombre, Francesco Burroni, Direttore Artistico Rete Nazionale Match Improvvisazione Teatrale. Dopo la pausa caffè, alle 17.00 proseguirà il racconto di Esperienze e modelli per il futuro delle arti performative con Chris Torch, Project manager, esperto di politica culturale, ex-direttore di Timisoara 2021 Capitale Europea della Cultura. Le Conclusioni saranno di Leonardo Massimo Brogelli Responsabile di settore Spettacolo Festival, Politiche per lo sport, iniziative culturali ed espositive, rievocazioni storiche e di Rosa Maria Di Giorgi Presidente del Conservatorio Luigi Cherubini e dell’ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) di Firenze. Al convegno sono invitati tutti i cittadini e gli operatori culturali ed è a ingresso libero.

La due giorni dedicata alla cultura a cura di Fondazione Elsa e Comune di Poggibonsi si conclude con un importante workshop venerdì 31 marzo alle 9.30 nella sala Set del Politeama “Cultura Comunità Europa, Approcci alla ideazione e allo sviluppo di progetti europei”, a cura di Chris Torch. Il workshop è gratuito e si rivolge a tutti gli operatori culturali e a tutta la cittadinanza.

Informazioni sugli eventi in programmazione al Teatro Politeama presso le casse del teatro in Piazza Rosselli 6 a Poggibonsi in orario apertura casse cinema (0577983067 int. 2) e su www.politeama.info

Fonte: Ufficio Stampa