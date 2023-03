Aperte le iscrizioni per l'asilo nido Il Cerbiatto a Montaione

Il Comune di Montaione informa che dal 1° al 29 APRILE 2023 vengono raccolte le iscrizioni per l’anno educativo 2023-2024 al Nido d’Infanzia comunale “Il cerbiatto”

I posti a disposizione sono 30 per bambini e bambine da 6 a 36 mesi di età (alcuni sono riservati ai bambini che proseguono dall'anno educativo precedente): 16 a tempo lungo con orario 7.30-17.30 e 14 a tempo corto con orario 7.30-14.30.

La domanda può essere presentata per i bambini nati dal 1° gennaio 2021 e dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza del Municipio n° 1, entro e non oltre il giorno 29 APRILE 2023, mediante una delle seguenti modalità:

- in formato elettronico con firma digitale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo comune.montaione@postacert.toscana.it;

- in formato cartaceo con firma autografa mediante posta ordinaria o Raccomandata. In tal caso, ai fini del rispetto di presentazione delle domande non fa fede la data del timbro di spedizione ma unicamente la data di ricezione al protocollo generale dell’ente;

- in formato cartaceo con firma autografa mediante consegna al Protocollo Generale del Comune, piano terra – nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il bando completo e il modello per la domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Montaione www.comune.montaione.fi.it

NIDI GRATIS La Regione Toscana ha introdotto la gratuità dei nidi d’infanzia per le famiglie con ISEE fino a 35.000,00 a partire dall’anno educativo 2023/24. Informazioni e dettagli sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

Eventuali contributi pubblici assegnati al Comune di Montaione per il sostegno della frequenza dei servizi per la prima infanzia potranno essere destinati alle famiglie dei bambini ammessi quale contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza, in base alle relative disposizioni.

Fonte: Comune di Montaione