Gli chiede di non urinare in pubblico e lui gli tira un ramo in testa

Ha chiesto a uno sconosciuto di non urinare in pubblico, ma quest'ultimo lo ha aggredito. Un 37enne è stato picchiato da un uomo a Campi Bisenzio, vicino ai giardini di via Magenta, nella serata di martedì 28 marzo. Era assieme alla compagna e stava portando a spasso i cani quando ha visto lo sconosciuto che stava urinando nell'area verde.

L'uomo, stando a una prima ricostruzione, avrebbe preso un ramo e lo avrebbe sbattuto sulla testa del 37enne. Si sarebbe poi allontanato assieme a degli amici, testimoni della scena. La vittima è stata soccorsa e sono arrivate le ambulanze, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto intervenuti i carabinieri. Per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile sono al vaglio degli investigatori i video delle telecamere di sorveglianza della zona.