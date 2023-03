Il cane Marley premiato in Comune: "La disabilità è solo negli occhi di chi la guarda"

(foto da facebook)

Dal canile all'amore di una famiglia, fino ad un'incredibile onda di affetto che lo ha reso una vera e propria star. Si chiama Marley, è un pastore tedesco cieco di circa 4 anni e mezzo che dal 2019 vive a Santa Maria a Monte con i suoi padroni Carlotta Nelli e Marco Chimenti, senza dimenticare l'amico Giuliano, il gatto di famiglia.

Dopo l'adozione precedente di un altro pastore tedesco di nome Klaus, di 13 anni che ha vissuto fino agli ultimi giorni insieme a Nelli e Chimenti, la coppia è venuta a conoscenza di Marley che si trovava in una struttura a Bari. E non ci ha pensato due volte, aprendo la porta di casa al "Supercane", come è definito nella pagina facebook a lui dedicata e che conta oltre 106mila mi piace. Il lieto fine per Marley è proprio la sua quotidianità, fatta di rincorse al pallone, giochi allo sgambatoio con altri cani, scodinzolii e coccole che non possono mai mancare oltre alle giratine lungo l'argine e a tantissime attività. "Il martedì e il giovedì va ad allenarsi ad Empoli alla Vab, perché fa parte del Nucleo Cinofilo Ricerca e Soccorso - spiega la padrona Carlotta Nelli - il sabato invece va a Firenze all'accademia K9", specializzata in educazione cinofila. Non avere la vista per Marley non è sinonimo di difficoltà, "sa fare tutto, è molto coraggioso" continua Nelli. "Lui è il nostro maestro di vita, Marley può insegnare tante cose, ad essere felice di quello che hai non pensando a ciò che hai perso, a sorridere e a non arrendersi". Un'energia e una forza d'animo che hanno coinvolto tante persone, che seguono ogni giorno sui social le avventure del "Supercane". Un successo e una rilevanza mediatica che "ci fa piacere - prosegue Nelli - dimostra che anche un cane cieco può vivere una vita normale e felice e soprattutto porta avanti il nostro messaggio, che la disabilità sta solo negli occhi di chi la guarda".

Marley con i padroni e la sindaca Ilaria Parrella, ricevuto in comune a Santa Maria a Monte (foto da facebook)

Il pastore è finito anche all'attenzione delle istituzioni. Come un vero e proprio cittadino illustre, Marley accompagnato dai padroni è stato ricevuto martedì 28 marzo in comune a Santa Maria a Monte dove la sindaca Ilaria Parrella gli ha consegnato un riconoscimento per la sua storia, "per sensibilizzare le persone all'adozione e in generale sulla disabilità, perché con un appoggio e con chi crede in te, tutti ce la possono fare" continua Nelli. Ma i riflettori non si spengono, anzi. Il 30 aprile infatti Marley riceverà la cittadinanza onoraria di Marina di Ravenna, dove i suoi padroni hanno la barca ormeggiata e dove il pastore veleggia ogni weekend d'estate, da vero "lupo di mare".

Margherita Cecchin