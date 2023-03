Da Castelfiorentino donati nuovi riscaldamenti ad un orfanotrofio in Ucraina

Come associazioni di Castelfiorentino siamo felici di comunicare che siamo riusciti con il contributo raccolto con il concerto al Teatro del Popolo dei Dream Floyd a donare tutta una serie di nuovi termosifoni all’Orfanotrofio della città di Uman, la struttura che ospita mediamente tra i 45 ed i 60 bambini e ragazzi aveva avuto problemi all’impianto di riscaldamento.

Purtroppo, i continui bombardamenti portano a notevoli problemi per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico ed energetico, il danneggiamento delle strutture porta a continue discontinuità nell’erogazione di corrente ed acqua con relative problematiche verso tutti quegli apparecchi che necessitano appunto di essere alimentati. Negli ultimi mesi dell’anno il forte aumento dei bombardamenti, che già mettono a dura prova la tranquillità e lo stato emotivo dei bambini e dei ragazzi ospiti della struttura ha danneggiato fortemente l’impianto di riscaldamento di questa, in Ucraina la stagione presenta temperature sotto lo zero costringendo così gli ospiti della struttura a vivere in condizioni estreme.

La richiesta di aiuto è stata subito accolta dalle nostre associazioni che hanno provveduto a contattare l’orfanotrofio per trovare dei radiatori, cosa purtroppo non semplice in una zona di guerra. In febbraio è arrivata la notizia che un fornitore poteva procurare i caloriferi richiesti, e pochi giorni fa abbiamo avuto la bellissima notizia dell’arrivo ad Uman del furgone con il prezioso carico, adesso verranno installati in modo da poter portare calore in tutte le stanze della struttura che potranno essere utilizzate dai ragazzi senza restare al freddo.

Come associazioni non possiamo che essere immensamente felici per come si è conclusa questa situazione, purtroppo rimane sempre la grande preoccupazione per questa guerra che continua a lasciare lungo il suo percorso donne, uomini, bambini, ragazzi, anziani morti, famiglie distrutte o divise, è passato più di un anno oramai ma la fine di questo feroce conflitto non sembra ancora vicina. Noi continueremo a fare quello che possiamo per sostenere qualsiasi iniziativa possa recare un po' di sollievo alle persone che vivono in Ucraina, siamo in costante contatto con la struttura di Uman pronti a rimboccarci le maniche per aiutare bambini e ragazzi poiché quando questa guerra sarà finita saranno loro che faranno rifiorire, rinascere e ricostruiranno l’Ucraina.

Amici di Castello, Protezione Civile PROCIV-Arci, Dream Floyd Band, Centro Commerciale Naturale "Tre Piazze", A.N.P.I., Auser, Avis, Caritas, SPI-CGIL, AVO, Sezione Soci Unicoop Firenze, Senza Barriere ed il contributo di: Comune di Castelfiorentino, Ente Cambiano, Fondazione Teatro del Popolo.