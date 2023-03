A Colle trovati nonostante l'espulsione, beccati dai carabinieri

Benché il fenomeno sia attenuato, continuano i servizi straordinari dei carabinieri nel comune di Colle di Val D’Elsa per prevenire i furti in abitazione. Questa volta un’auto con a bordo tre giovani, due di nazionalità straniera ed un italiano, è stata perquisita e loro sono stati trovati in possesso di diverso materiale riconducibile al consumo ed al taglio di sostanze stupefacenti, oltre a tre coltelli di cui uno a serramanico portato senza giustificato motivo dal giovane italiano.

Uno dei due giovani stranieri era stato destinatario di un provvedimento di espulsione nonostante il quale aveva fatto rientro nel nostro Paese senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno. Per tale motivo, lo straniero, tratto in arresto è stato condotto davanti al Tribunale di Siena per essere giudicato con il rito direttissimo ed espulso. Il secondo cittadino straniero è stato accompagnato alla Questura di Siena per essere poi trasferito al primo CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) disponibile.

Il giovane Italiano, infine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena per il possesso ingiustificato del coltello.