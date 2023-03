Comune amico del Bio, premio per Carmignano

Il sindaco Edoardo Prestanti oggi è a Roma per ricevere la menzione speciale di ‘Comune Amico del Bio’. Si tratta della II° Edizione de ‘I territori amano il Bio. Tornano i Comuni Liberi da Pesticidi’, un progetto promosso da FederBio.

L’evento è in collaborazione con ISDE - Associazione Medici per l'Ambiente Legambiente Onlus LIPU Slow Food Italia WWF Italia, LIPU, Slow Food e WWF. Al centro dell’intervento del primo cittadino, chiamato a raccontare l’esperienza carmignanese, ci sono le scelte ecologiche dell'Amministrazione: la mensa scolastica a partecipazione pubblica e dove i nostri bambini possono trovare molti alimenti liberi da prodotti chimici e antibiotici, la ferma volontà di trovare un modo sano di convivere e tutelare la Natura del Montalbano ed infine il Riconoscimento da parte della Regione Toscana del Distretto Biologico del Montalbano.

Quello di oggi a Roma è un convegno per dare voce alle diverse esperienze delle Amministrazioni territoriali che stanno legiferando in materia di pesticidi. È il secondo incontro della campagna Comuni Liberi dai Pesticidi, nel corso del quale viene anche presentato il database e assegnato, appunto, un riconoscimento come Comune biologico a tutti quelle realtà che hanno avviato progetti che incentivano l’utilizzo di metodi alternativi ai pesticidi chimici, con una menzione speciale per quelli che si contraddistinguono per particolare innovazione e ampiezza d’azione.

Sono ormai numerosi gli studi scientifici che dimostrano i rischi correlati all’uso di pesticidi chimici di sintesi sull’ambiente, con l’inquinamento di acqua, suolo e aria, e sulla salute dell’uomo, soprattutto nei soggetti più fragili come i bambini e gli anziani.

Per questo motivo decine di Comuni italiani, da nord a sud, compreso Carmignano, sono già impegnati per azzerarne o ridurne l’uso, sia nella gestione delle aree verdi urbane, dai giardini pubblici ai parchi giochi, sia delle aree agricole del territorio. Moltissime Amministrazioni, come quella medicea, stanno anche intervenendo sulle mense, incentivando la scelta del biologico, soprattutto nelle scuole. Questi territori sono la dimostrazione concreta che ridurre o fare a meno dei pesticidi chimici è possibile. L’iniziativa “Comuni Liberi dai Pesticidi” vuole mettere in rete e dare risalto alle amministrazioni locali che stanno già lavorando per la transizione ecologica e il superamento della chimica di sintesi. Allo stesso tempo, si vuole fornire uno strumento di consultazione e facilitazione alle amministrazioni che si stanno orientando verso la scelta del biologico, fornendo informazioni utili e concrete.

Questo premio arriva quale ennesimo riconoscimento per Prestanti primo cittadino Green, già premiato con il Lombrico d’Oro nel 2018 - riconoscimento riservato a chi amministra il territorio difendendo l’ambiente e la salute; con il titolo di Legambiente “Ambasciatore del Territorio” nel 2019, proprio per le sue buone pratiche nella lotta all’uso di pesticidi in agricoltura, per la tutela della salute pubblica e per l’impegno a favore della costruzione di uno sviluppo sostenibile che nasce dal basso; e invitato a Bruxelles a settembre scorso, per “Pardon the weeds. We are feeding the bees. Città libere dai Pesticidi: dalle politiche Ue ai territori, per spazi verdi più sani”, un iniziativa del Parlamento Europeo il sindaco fu chiamato a spiegare l’alternativa all’uso dei pesticidi nella manutenzione di Carmignano.

Fonte: Ufficio Stampa