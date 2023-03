Concorso Regione per 20 funzionari amministrativi: corso on line della FP CGIL

FP CGIL Toscana e Firenze organizzano un corso di preparazione per il concorso indetto dalla Regione Toscana per 20 posti a tempo pieno e indeterminato. Funzionari amministrativi cat. D.

Le informazioni ufficiali sul bando sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Toscana al seguente link: https://www.regione.toscana.it/-/concorso-per-20-unit%C3%A0-di-categoria-d-funzionario-amministrativo-

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 marzo 2023.

Il corso della Funzione Pubblica CGIL, sviluppato in modalità e-learning, verrà erogato in modalità FAD (formazione a distanza) mediante l'impiego di apposita piattaforma web, con video-lezioni, slide e dispense. Le video lezioni sono appositamente registrate dai docenti a copertura di tutto il programma d’esame, fruibili sulla piattaforma “moodle”, integrate da webinar in diretta, slides, materiali di studio e test di verifica dell’apprendimento.

Le materie d’esame sono: Diritto europeo e fondi europei; Diritto costituzionale; Diritto Amministrativo, procedimento e atti amministrativi; Normativa in materia di trasparenza, anticorruzione; Contratti e appalti pubblici; Normativa in materia di pubblico impiego, diritti e doveri dei dipendenti; CCNL - Funzioni Locali; Diritto regionale, Statuto e ordinamento Regione Toscana; Contabilità pubblica e regionale, bilanci; Strumenti di programmazione economico-finanziaria delle Regioni; Privacy e sicurezza informatica dei dati.

Sarà possibile accedere alla piattaforma con utente e password strettamente personali e i contenuti saranno fruibili in ogni momento della giornata per tutta la durata del corso.

Il corso è riservato agli iscritti CGIL e a tutti coloro che vorranno iscriversi.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Tiziana Tarquini 347 2583326 ttarquini@siena.tosc.cgil.it oppure fp.si@siena.tosc.cgil.it

Fonte: CGIL Siena