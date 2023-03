Donati cinque nuovi letti all'oncologia medica del San Jacopo di Pistoia

Migliorerà ulteriormente l’attività clinica e il comfort nella struttura complessa di oncologia medica del San Jacopo diretta dal dottor Mauro Iannopollo e per la parte infermieristica coordinata dalla dottoressa Mariella Margelli con i cinque nuovi letti donati dal Rotary Club Pistoia Montecatini Terme “Marino Marini”, del Rotaract di Pistoia e Montecatini-Terme e dalla ditta MGM Motori elettrici di Serravalle pistoiese.

I nuovi arredi, del valore complessivo di oltre 14mila euro, saranno utilizzati nel day hospital oncologico durante i trattamenti terapeutici ai pazienti.

Alla donazione erano presenti la dottoressa Lucia Ghieri, presidente del Rotary insieme ad Umberto Grieco, il presidente del Rotaract Gianmarco Torrigiani e il titolare dell’Azienda MGM Francesco Ghieri insieme alle dipendenti Marianna Bonechi, Cristina Mangiantini, Paola Giglioli e Monica Lencioni.

Per la direzione sanitaria ed infermieristica del presidio ospedaliero hanno partecipato i dottori Kadjo Yves Cedric Adja e Monica Chiti che hanno sentitamente ringraziato per l’importante fornitura evidenziando la particolare vicinanza dei Club Rotary e della ditta MGM alla sanità territoriale ed in particolare all’oncologia dell’ospedale.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa