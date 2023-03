Droga nei container di pellame, altri 20 in carcere

Ci sono aggiornamenti sull'indagine in merito alla droga importata dal Sudamerica in Italia, passando anche dal comprensorio del cuoio per lo stoccaggio.

Sono state eseguite 21 misure cautelari per altrettante persone (20 delle quali sono state trasferite in carcere, mentre una ai domiciliari) per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per ingente quantità di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Gli indagati sono prevalentemente dominicani, un albanese e i restanti italiani. All'operazione ha partecipato la polizia di Pisa.

L’indagine ha dimostrato la notevole capacità dell’organizzazione dominicana di rifornirsi dal Paese di provenienza di grossi quantitativi di cocaina che veniva occultata all’interno di pellame di bovino grezzo a bordo di container che avevano come destinatari una società italiana appositamente costituita pet tale finalità illecita.

Si ricorderà che a febbraio una perquisizione a Santa Croce sull'Arno in un magazzino doganale un carico in partenza per il Vicentino aveva, nascosti tra il pellame, ben 432 panetti di cocaina dal peso di 233 kg.

Nel complesso l’attività di indagine ha permesso di sottoporre a sequestro in tutta Italia 745 kg di cocaina e oltre 335.000 euro. Il valore economico della cocaina sequestrata è quantificabile in euro 61 milioni al dettaglio.