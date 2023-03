"Giornate fuori dal comune", Divercity e Noi per Voi presentano le gite

Zaino in spalla, alla scoperta di nuovi posti da esplorare sul territorio con delle gite collettive, in cui giovani e meno giovani possano condividere del tempo insieme nel segno dello scambio intergenerazionale. Si tratta delle visite interattive e laboratoriali targate Divercity e Noi per Voi, che saranno presentate questa domenica 2 aprile a Peccioli. L'iniziativa, intitolata "Giornate fuori dal comune visitando le bellezze del territorio" sarà al centro del pranzo, alle ore 13, al Centro Polivalente di Peccioli. A tavola previsto un menù vegetariano, di stagione e a basso impatto ambientale, come spiegato dalle associazioni mentre saranno illustrate le gite, pensate in vista dell'estate. Per info e prenotazioni al pranzo del 2 aprile 342 5034942 o 338 8638690, costo pranzo 22 euro.

"Torniamo a collaborare con Noi per Voi perché le idee sono fatte per essere condivise, come dice il motto Divercity - afferma Giulia Giaganini, referente gruppo provinciale di Divercity - per questo speriamo di trascorrere un pranzo all'insegna della condivisione, per costruire insieme l'itinerario di luoghi insoliti da visitare, nella Valdera e non solo".