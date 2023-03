Inaugurata a Pisa la panchina lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari

È stata inaugurata sul viale delle Piagge a Pisa, vicino alla rotatoria Il Tondo, la "panchina lilla" per sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari a cura dell’associazione "La vita oltre lo specchio" e del Comune di Pisa. Sono intervenuti l’assessore al sociale del Comune di Pisa, Veronica Poli, il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, la presidente dell’associazione "La vita oltre lo specchio" Patrizia Cappelletto e il direttore dell'Unità operativa di Pediatria dell'Aoup di Pisa, Prof. Diego Peroni.

"Un'altra panchina sul viale delle Piagge – ha dichiarato l’assessore al sociale del Comune di Pisa, Veronica Poli – un luogo scelto non per caso ma perchè frequentato da molti giovani che spesso sono i più colpiti da questi disturbi. Sensibilizzare è importante per far sì che chi magari viene a fare sport o semplicemente una passeggiata sedendosi su questa panchina possa pensare di chiedere aiuto. Fa seguito a quella installata all'interno del Parco di San Rossore ed è una delle tante che questa amministrazione ha voluto in varie zone della città. Il mio auspicio è che queste sensibilizzazioni possano proseguire nel corso dei prossimi anni".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa