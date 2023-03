Lastricati e marciapiedi in centro storico a Pisa, partiti i lavori

È partito ieri, mercoledì 28 marzo, l’intervento di rifacimento di lastricature e marciapiedi che comprende molte strade del centro storico, in particolare nei quartieri di Santa Maria e San Francesco. L’intervento seguito da Pisamo rientra all’interno dell’ultima parte di manutenzioni straordinarie in città presentato dall’Amministrazione Comunale la scorsa estate e ormai in via di completamento.

“Prosegue la macchina delle manutenzioni straordinarie a Pisa – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti -. Abbiamo avviato un grande intervento di rifacimento delle lastricature in pietra in centro storico per un importo di 1,7 milioni di euro. Si tratta di lastricati che da anni versavano in stato di degrado, causando gravi problemi di percorribilità a pedoni, disabili e ciclisti. Un’opera che si va ad aggiungere a 1,5 milioni di fondi PNRR che sono già andati a gara per rifare via dei Mille con nuovi lastricati in pietra e sistemazione dell’area turistica tra piazza dei Cavalieri e via Santa Maria. L’intervento fa parte dell’ultima parte di lavori di manutenzione per complessivi 5 milioni di euro, suddivisi in 5 appalti, tutti già realizzati o in via di completamento, che si vanno a sommare agli 8 milioni spesi negli anni passati, per un totale di circa 14 milioni di euro. Investimenti mai visti a Pisa negli anni e nei decenni passati, frutto del nostro lavoro e della convinzione che la manutenzione stia alla base della fiducia che i cittadini ci riconoscono come amministratori pro tempore”.

Il primo lotto di lavori è iniziato ieri dai marciapiedi in via Roma e proseguirà con vicolo degli Albiani, per passare ai marciapiedi di via Risorgimento, per un totale di 1,2 chilometri quadrati e una spesa complessiva di 463 mila euro per questo primo lotto di lavori. Una volta esaurita questa parte dei lavori, i cantieri si sposteranno in via Carmignani, per rifare 670 metri quadrati di lastricati, poi in via Vernagalli per 490 metri quadrati di lastricati e via Berlinghieri (430 metri quadrati). Il secondo lotto ha un totale di spesa di 475 mila euro. A seguire il terzo lotto riguarderà i lastricati di via Coccapani (350 metri quadrati) e di via Vernaccini (385 metri quadrati) per un totale di 372 mila euro. L’ultimo lotto si concentrerà sui lastricati di via volta (570 metri quadrati), via Trento (400 metri quadrati), via San Nicola (200 metri quadrati) e via Beccaria (180 metri quadrati) per un costo di 395 mila euro.

I 5 appalti complessivi dell’ultima parte di manutenzioni hanno previsto: rifacimento degli asfalti in via delle Lenze, via della Seta e via Garibaldi per 446.500 euro; manutenzione straordinaria di marciapiedi in via Colombo, via Puccini, viale Bonaini e via dell’Aeroporto per 800mila euro; rifacimento di marciapiedi sul Litorale per 350mila euro; manutenzione di asfalti in molti quartieri della città, tra cui Cisanello-Pisanova, Barbaricina, Porta a Lucca, Porta a Mare e Ospedaletto per 1,5 milioni di euro; rifacimento di lastricati in pietra del centro storico per 1,7 milioni di euro.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa