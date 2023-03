Pistoia, cerimonia commemorativa per i quattro ragazzi della Fortezza

Venerdì 31 marzo alle 11 nella Fortezza Santa Barbara saranno ricordati i quattro ragazzi fucilati proprio all’interno della fortificazione, decorati nel 2007 con la medaglia d’oro al merito civile dal presidente della Repubblica, con una cerimonia organizzata dal Cudir - Comitato unitario per la difesa delle istituzioni repubblicane del Comune di Pistoia.

Nell’occasione verrà deposta una corona di alloro alla lapide che si trova all’interno della struttura medicea, in ricordo del sacrificio dei quattro giovani.

Alla cerimonia parteciperanno l’assessore Leonardo Cialdi, per la Prefettura la dirigente Maria Elda Spano e il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli. All’iniziativa sono state invitate tutte le autorità territoriali, le associazioni combattentistiche e di arma, i sindaci della provincia, i parenti delle vittime. Gli studenti dell’istituto comprensivo “Raffaello” eseguiranno interventi musicali nel corso della cerimonia.

Era il 31 marzo 1944 quando Aldo Calugi, Alvaro Boccardi, Valoris Poli e Lando Vinicio Giusfredi vennero prelevati dal carcere provvisorio delle Ville Sbertoli per essere condotti alla Fortezza Santa Barbara ed essere fucilati. Tutti insieme non raggiungevano gli ottant’anni. Il tribunale speciale fascista li aveva dichiarati renitenti alla leva perché non vollero arruolarsi nella Repubblica di Salò.

In caso di pioggia, la cerimonia si svolgerà nella sala Maggiore del Palazzo comunale.