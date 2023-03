Poggibonsi rinnova l'amicizia con la città olandese di Marcq en Baroeul

Un patto d’amicizia che si rinnova. Questa mattina, 29 marzo, un gruppo di studenti e studentesse di Poggibonsi e della cittadina olandese Marcq en Baroeul sono stati ricevuti in Comune dal sindaco David Bussagli e dall’assessore alle politiche educative Susanna Salvadori.

Presenti le due dirigenti scolastiche dell’Istituto Comprensivo 1, Annarita Magini, e dell’Istituto Comprensivo 2, Maresa Magini insieme alle insegnanti italiane e francesi coinvolte nel progetto. I due Comprensivi infatti hanno organizzato, per l’anno scolastico 2022-23, uno scambio linguistico culturale tra le scuole secondarie di primo grado Leonardo da Vinci (coinvolte le classi terze delle sezioni A, C, D) e Marmocchi (coinvolte le classi terze delle sezioni B e C) e il collège “Lazaro” di Marcq en Baroeul, città gemellata con Poggibonsi. Un’iniziativa che, oltre ad assumere un particolare significato in quanto segna un ritorno alla normalità dopo l'emergenza pandemica, dà continuità al progetto Erasmus+.

“Il nostro benvenuto a studenti, studentesse e insegnanti e un grazie alle scuole per costruire queste occasioni di scambio e conoscenza che rinsaldano e rinnovano un patto d’amicizia ventennale – ha detto il sindaco David Bussagli – Un patto di amicizia che a sua volta rinnova il sentimento di comune appartenenza alla grande famiglia europea. Un percorso di relazioni e incontri che arricchisce tutti noi”.

Gli studenti francesi, ospiti per alcuni giorni dalle famiglie degli alunni, sono stati accolti nella sala del Consiglio Comunale. I saluti e i doni sono stati occasione per sottolineare l'importanza del percorso di relazioni e incontri che da oltre vent’anni unisce Poggibonsi con Marcq-en Baroeul.

Poggibonsi e Marcq-en Baroeul sono gemellate dal 2000. Il percorso fra le due città si è avviato proprio grazie a contatti fra scuole e associazioni locali e si è sviluppato negli anni con scambi e visite di varia natura, a conferma di una bella amicizia.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa