Regata di Piediluco, la Canottieri Limite a rapporto con 12 atleti qualificati

Prima grande regata Nazionale di Piediluco: la Canottieri Limite è presente con 12 atleti qualificatisi alle selezioni effettuate alla regata regionale di Chiusi.

Regate molto importanti per la categoria Under 19 in quanto altamente valutative per la partecipazione ai Campionati Europei in Maggio.

Tutti i migliori atleti d'Italia sono schierati in barca corta (2 senza e singolo).Limite è presente con le coppie Sostegni-Lagana' e Cecchi-Brunetti. L'atleta DeVito è in coppia con un atleta della Canottieri Firenze in equipaggio misto.

Purtroppo la seconda coppia si ferma subito alle eliminatorie,è fuori per 6 decimi,prima degli esclusi. L'equipaggio di DeVito si arrende invece in semifinale.

La coppia Leonardo Sostegni-Tommaso Lagana'supera la semifinale e giunge quinto nella grande finale.Il risultato è ottimo considerando i 39 equipaggi al via con tutti i migliori ed è ottimo in chiave di selezione nazionale per l'europeo.

Ernesto Rabatti giunge secondo assoluto sul "doppio under 23 PL" misto con un atleta di Salo' ed è convocato in Squadra Nazionale già per il Memorial D'Aloia della prossima settimana.

Francesca Benigni giunge seconda in finale B (10 posto) sul "doppio under 23" in coppia con un atleta della Canottieri S.Miniato.

Infine la sorpresa positiva del 4 con Under 17 con Cesare Borlenghi-Tommaso Prosperi-Elia Pieri-Francesco Strona-Lorenzo Scaffi che dopo aver vinto la batteria eliminatoria si prendono un bell' argento dopo una combattutissima regata con i pari età del CUS Bari.ll distacco dall'oro è veramente minimo,appuntamento al prossimo scontro.

Adesso occhi puntati, già domenica prossima, di nuovo su Piediluco per il già citato Memorial D'Aloia, gara internazionale ad invito.

Limite presente ancora con le coppie Under 19 Daniele-Cecchi-Matteo Brunetti e Leonardo Sostegni-Tommaso Laganà e naturalmente Ernesto Rabatti in gara con la maglia azzurra.

Fonte: Canottieri Limite