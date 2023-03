Riparte la Zt nel centro storico slow: vivere il cuore di Greve in Chianti a piedi e in sicurezza

Camminare a piedi, in sicurezza, tra le vie e piazze di Greve, nel cuore della cultura chiantigiana. La volontà di promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e architettonico si fonde alla necessità di salvaguardia l’ambiente e offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere e riscoprire il cuore di uno dei borghi più belli del mondo secondo i ritmi lenti del vivere in campagna. Sono questi gli obiettivi della pedonalizzazione che, dopo la sperimentazione effettuata lo scorso anno, sarà applicata a partire da sabato 1 aprile. L’amministrazione comunale ha deliberato l’istituzione della zona a traffico limitato in piazza Matteotti e nelle vie limitrofe.

La Ztl riprenderà da sabato 1 aprile in piazza Matteotti, via Roma, via dell'Arco, via Giuliotti, via Cesare Battisti, nella zona compresa tra piazza Matteotti e viale Vittorio Veneto, tutti i giorni della settimana con orario 11 – 16.30 e 17.30-24. “Rispetto allo scorso anno – fa sapere il sindaco Paolo Sottani – abbiamo apportato alcune modifiche negli orari per andare incontro alle esigenze dei commercianti e dei residenti, la fase di sperimentazione è servita infatti ad individuare le migliori soluzioni che contemperassero i bisogni della nostra comunità”.

L’unico varco di accesso all'area è costituito da piazzetta Santa Croce, dalla quale ci si immette in piazza Matteotti. Nell’area Ztl, durante il periodo di attivazione, è vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione dei soggetti titolari di contrassegno per disabili. Dalla regolamentazione della ZTL del centro storico del capoluogo di Greve in Chianti sono escluse alcune categorie di utenti che potranno richiedere preventivamente e gratuitamente il permesso in modo che la targa del veicolo sia inserita nella white-list di coloro che hanno accesso alle vie interdette al transito veicolare o potranno richiederlo a sanatoria entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio.

L'accesso alla ZTL è consentito negli orari di divieto ad alcune categorie di veicoli, tra cui biciclette, veicoli delle Forze dell'Ordine, veicoli di pronto intervento e soccorso, veicoli di titolari di accesso carrabile e accesso carrabile a raso nella ZTL, veicoli muniti di contrassegno disabili, veicoli di residenti in piazza Matteotti, via Dell'Arco, via Roma e via Giuliotti. Per queste categorie viene formato un database di targhe alle quali è consentito il transito in deroga per tutto il periodo di attivazione della ZTL. Per maggiori dettagli l’elenco delle categorie che possono accedere alla Ztl è disponibile on line e presso l'ufficio della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino.

Inoltre, tutti i sabati in orario 6:00 -16:30 l'area è chiusa completamente al traffico veicolare (senza deroghe) per permettere lo svolgimento del mercato settimanale; successivamente, la Ztl è attiva con orario 17:30-24:00. La domenica ed i festivi la Ztl è attiva con orario 11:00-24:00.

“Il nostro territorio ha per sua natura un profilo storico che genera importanti potenzialità culturali e turistiche - dichiara il sindaco Paolo Sottani - l’obiettivo di questa operazione si inserisce in un percorso che mira alla sostenibilità, alla valorizzazione delle peculiarità del ricco patrimonio chiantigiano e il rilancio economico della piazza e delle vie centrali di Greve”. “L’attivazione della Zona a traffico limitato è legata – aggiunge il primo cittadino - anche alla volontà di uniformare il nostro centro storico ai prestigiosi borghi italiani ed esteri dove la pedonalizzazione è attiva da anni”.

“In un luogo, caro alla comunità, - commenta l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - divenuto simbolo del Chianti nel mondo, la nostra piazza ad imbuto, caratterizzata dai loggiati che la abbracciano senza soluzione di continuità, ci prepariamo ad accogliere una ricca stagione di eventi primaverili ed estivi”. “E’ un pò un ritorno al passato, – continua l’assessori Saturnini - al gusto di vivere con consapevolezza l’essenzialità delle cose, di ammirare la bellezza e apprezzarne i dettagli, nell’antico mercatale di Greve in Chianti, testimone di memoria e vitalità commerciale sin dall'epoca medievale”. E dal passato il Comune lancia un ponte verso il futuro con la storia, la tradizione e il ricco patrimonio di conoscenze rurali, artigianali, commerciali ed enogastronomiche che brulicano in piazza Matteotti e per le vie del centro storico della culla del Chianti.

La modulistica è disponibile sul sito web del Comune (https://greve.055055.it/servizi/scheda-servizio/zona-traffico-limitato-centro-storico-greve-in-chianti) e dovrà essere presentata all'Ufficio URP del Comune di Greve in Chianti oppure inviata sulla casella mail dedicata ztl@comune.greve-in-chianti.fi.it.