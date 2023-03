Scritta antisemita a Firenze, nella stessa strada non è la prima volta

"Una vergognosa scritta "SS" in via Scialoja e purtroppo non è la prima volta". Così l'assessora a welfare, immigrazione e educazione del comune di Firenze Sara Funaro in merito alla scritta antisemita, comparsa di fronte al portone di una casa dove già lo scorso anno ignoti avevano realizzato con vernice spray nera la stessa scritta, vandalizzando inoltre le pietre d'inciampo in via Bovio. "Non si può accettare nessuna forma di antisemitismo e nessuna forma di discriminazione e violenza - prosegue su facebook Funaro - La nostra città, che è da sempre costruttrice di ponti ed ha nel dialogo, nel rispetto e nell’accoglienza i suoi valori fondanti, condanna questo atto vandalico. L'ignoranza non vincerà, mai".