Stadio Franchi, Sinistra Progetto Comune: "Maggiore attenzione al territorio"

"Preoccupazione per le notizie di queste ore e per la modalità di azione. Dopo aver ignorato per anni il Franchi, ora si rischia un disastro". Così da Sinistra Progetto Comune i consiglieri Dmitrij Palagi e Antonella Bundu e dal Quartiere 2 Lorenzo Palandri e Francesco Gengaroli.

"Ma gli altri enti locali che fanno parte della Città Metropolitana hanno espresso un parere favorevole all'idea di utilizzare risorse per l'area dello stadio comunale di Firenze? Perché a noi pare evidente come l'incertezza continua in cui ci troviamo sul tema "Fiorentina" sia dovuta a responsabilità politiche di governo. Per anni si è pensato a un nuovo impianto sportivo, a Castello o a Novoli, mentre non ci sono mai state chiarite le cifre sulle manutenzioni necessarie a Campo di Marte (sia ordinarie che straordinarie, quindi per ambedue le competenze, pubbliche e private)".

"Il PNRR è stata l'occasione per il Sindaco per una svolta totale, il concorso internazionale - proseguono da Sinistra Progetto Comune - che però viene portato avanti con fretta e furia, con attenzione agli annunci e agli eventi. Con preoccupazione torniamo a chiedere perché non si sia voluto procedere con una maggiore attenzione al territorio e alle parti interessate".