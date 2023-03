Tartaruga 'Caretta caretta' salvata dalla guardia costiera nelle acque dell'Elba

La guardia costiera di Portoferraio lo scorso 28 marzo ha salvato una tartaruga marina della specie “Caretta caretta” rinvenuta in difficoltà nelle acque della rada di Portoferraio.

Un diportista ha segnalato la tartaruga alla sala operativa della capitaneria di porto, che ha disposto l’intervento immediato una Motevedetta per il recupero dell’esemplare.

La tartaruga di 50 cm di lunghezza è stata trasferita nell'acquario di Campo dell'Elba per le difficoltà nel nuotare e nell'immersione della tartaruga. In più, si trovava in un'area marina dal traffico intenso di barche.