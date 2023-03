Tentò di uccidere la moglie, viene messo ai domiciliari: la donna costretta a lasciare la casa

Nel dicembre scorso, in una palazzina dell'Aretino, un uomo di 53 anni aggredì la moglie con un martello durante una discussione, cercando di ucciderla. La donna riuscì a fuggire in strada urlando e suonando i campanelli per chiedere aiuto, e fu soccorsa da un vicino di casa che chiamò il 118.

Dopo una settimana di ricovero alle Scotte di Siena, la donna fu dimessa, mentre l'uomo fu arrestato e messo in carcere dopo le cure ospedaliere.

L'uomo è stato rilasciato ai domiciliari, così è stata la donna a dover lasciare l'abitazione insieme ai figli. Il processo dovrebbe svolgersi in rito abbreviato presso il tribunale di Arezzo.