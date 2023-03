Turismo, dal Ministero risorse per San Gimignano

Prende ufficialmente il via il nuovo percorso di valorizzazione e qualificazione turistica e culturale di San Gimignano. Un progetto per far crescere l’attrattività della città e del suo territorio, in cui saranno messe in campo nuove strategie di marketing e comunicazione per potenziare la percezione, già positiva, di cui gode San Gimignano a livello mondiale.

Al centro il coinvolgimento della cittadinanza e la partecipazione del numero più alto possibile di operatori turistici. L’obiettivo è creare una forte sinergia tra pubblico e privato per un grande interesse condiviso: valorizzare San Gimignano.

“San Gimignano: con gli occhi della città, guarda, racconta e rispetta il Patrimonio dell’Umanità”. Questo il titolo del progetto che parte dal percorso di Destination management organization San Gimignano e rappresenta la sua concreta evoluzione in coerenza con la vision del Piano di Gestione Unesco, recentemente aggiornato: “Una città integrata con il paesaggio circostante, sensibile al coinvolgimento e al benessere della collettività, alla salvaguardia del patrimonio locale e dei suoi valori nel tempo”.

Obiettivo: accrescere la competitività del sistema turistico, rafforzare il posizionamento e l’attrattività della destinazione.

Per fare questo il Comune ha messo in campo un team di alto profilo formato da professionisti che guideranno San Gimignano in un percorso condiviso e partecipato di ripensamento del brand e creazione di strumenti di comunicazione originali. Ciclica, The Data Appeal Company, Galli Torrini, Opera Laboratori e Terre di Siena Lab insieme al Comune di San Gimignano lavoreranno ad un complessivo rinnovamento del sistema dell’informazione della destinazione con azioni di rebranding, comunicazione e co-produzione di itinerari tematici.

Tra gli strumenti messi a disposizione per gli operatori che parteciperanno al progetto una piattaforma digitale che permette di scoprire i gusti e gli interessi dei turisti. Lo strumento, già utilizzato dal Comune e sviluppato dall’azienda The Data Appeal Company, monitora cosa apprezzano, e cosa no, i viaggiatori, grazie a un’analisi specifica di indicatori relativi alla destinazione turistica e sviluppati sui contenuti presenti online. Oggi l’identità online è diventata fondamentale, anche per mettere in risalto il patrimonio. Il web sarà uno dei primi fronti su cui sarà sviluppato questo percorso di valorizzazione della città. Oltre il 90% dei visitatori, ormai, consulta le recensioni sul web prima di scegliere cosa visitare, dove dormire o dove mangiare, ed è quindi importante curare propria immagine sulla rete.

Grazie a questa piattaforma si potrà monitorare il Sentiment (ovvero il livello di soddisfazione dei visitatori) relativo alla destinazione che a ottobre 2022 ha già ottenuto il premio come destinazione preferita degli stranieri in vacanza in Italia in occasione di Italia Destinazione Digitale.

Oltre alla condivisione costante dei dati di monitoraggio con gli operatori, grazie al progetto saranno messe in palio alcune licenze gratuite Travel Appeal che analizza la presenza online delle singole strutture. Gli operatori aderenti al progetto che da Pasqua a fine stagione estiva avranno aumentato maggiormente il proprio “Sentiment” riceveranno una licenza gratuita per 4 mesi di Travel Appeal. Un professionista del turismo in questo modo potrà monitorare (e rispondere) su un’unica pagina recensioni, commenti e discussioni scritte dalle persone sulla rete e che a loro volta influenzano altri futuri clienti. Gli operatori sapranno sempre, quindi, cosa gli utenti dicono online circa la propria attività. Travel Appeal permetterà di avere inoltre un identikit dei clienti e un confronto con i competitor, mettendo a paragone prezzi, recensioni e altri dettagli utili.

Fonte: Ufficio Stampa