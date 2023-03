Visite guidate gratuite nella lingua dei segni: al via 'Ti racconto Firenze'

Al via dal primo fine settimana di aprile “Ti racconto Firenze. La bellezza parla in LIS”, un programma di visite guidate gratuite nella lingua dei segni che offrono uno sguardo insolito sulla città e sui suoi angoli meno conosciuti. Un calendario appositamente dedicato alle persone sorde, con trenta visite guidate condotte da una guida turistica affiancata dall’interprete LIS.

Ideata dalla Confcommercio, promossa dal Comune di Firenze -grazie al finanziamento del Ministero del Turismo nell'ambito del progetto "Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile- e da Feel Florence, l’iniziativa -presentata in conferenza stampa giovedì 16 marzo 2023 a Palazzo Vecchio- è ora giunta ai nastri di partenza: sabato 1° aprile alle ore 10 è in programma la visita al cimitero monumentale di San Miniato al Monte o “delle porte sante”, mentre domenica 2 aprile sono invece previsti ben due appuntamenti: la mattina alle ore 10.30 la visita al giardino di Boboli e il pomeriggio alle ore 16 quella al Museo Marino Marini.

Gli appuntamenti riprenderanno a pieno ritmo dopo Pasqua, sabato 15 aprile con due tour: “Arte di pietra, l’Opificio delle pietre dure” e “Le buchette del vino a Firenze. Storia e tradizione del primo “vinomat”.

Tante, e tutte accattivanti, le proposte che si susseguiranno ogni fine settimana fino alla fine di giugno: dalla Firenze liberata nell’Oltrarno della resistenza partigiana, al quartiere di Barbano, Mattonaia e piazza Indipendenza. Dalle confraternite fiorentine dei “poveri vergognosi” ai salotti dell’Ottocento, fino a via Tornabuoni “salotto buono” della città, fino a scoprire che le storie più interessanti forse sono quelle precedono quelle più famose, come racconteranno le voci di pietra dei personaggi illustri che popolano il loggiato della Galleria degli Uffizi. E poi ancora i tanti musei, meno frequentati ma sempre affascinanti, la Casa Siviero, il Museo Horne e la Casa Vasari, Casa Buonarroti, Palazzo Davanzati e tanti altri ancora.

I tour sono articolati come passeggiate di facile percorso, accessibili a utenti di ogni età. La durata di ciascuna passeggiata è di circa 90 minuti. Tutte le visite guidate sono a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria e va effettuata esclusivamente online sul portale GimmeGuide.net (qui il link: https://www.gimmeguide.net/account/confguide_c_370/ ).

Fonte: Ufficio Stampa