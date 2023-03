Volontariato, i giovani di Avis Toscana a lezione di inglese

È la lingua che permette di leggere i documenti, di studiare i trattati scientifici e di comunicare con altre associazioni nel mondo. Ma ci sono vocaboli specifici che devono essere conosciuti e sempre aggiornati: l'inglese è uno strumento indispensabile per chi opera nel volontariato, ma va continuamente esercitato. Per questo la Consulta Giovani di Avis Toscana, organizza sabato primo aprile (dalle 15 alle 17.45) l'evento formativo on line “English is a tool!” per approfondire l'inglese associativo come strumento di inclusione e innovazione e opportunità per i giovani di Avis Toscana.

Il tema del workshop, in formato webinar, ha come obiettivo quello di fornire ai volontari un ventaglio di parole per poter esprimere anche in lingua straniera ciò che Avis è e ciò che Avis rappresenta in un contesto globale.

“Il webinar affronta un tema nuovo e importante: vuole fornire strumenti linguistici che permettono di promuovere a tutti e a una platea il più ampia possibile il messaggio della donazione volontaria, anonima e gratuita, e di conoscere e comprendere il mondo delle relazioni internazionali in cui è inserita la nostra associazione” afferma Alice Simonetti, già membro dell'esecutivo di Avis Nazionale, con delega alle politiche internazionali. “Viene usata una terminologia particolare e specifica, non sempre la traduzione delle parole è immediata, insomma bisogna essere sempre aggiornati”.

“I giovani in Avis Toscana sono sempre più presenti, e attraverso iniziative come queste cerchiamo di trovare temi associativi coinvolgenti, con un evento che è sicuramente pionieristico” afferma Michel Ceccherini, coordinatore dei giovani di Avis Toscana. “In consulta affronteremo il lessico inglese utile per spiegare cos'è e cosa fa Avis, ponendosi in una dimensione internazionale: Avis è la più grande associazione italiana di donazione di sangue, ma è all'interno di una rete internazionale con cui si interfaccia. Anche le normative e i bandi per accedere ai fondi europei sono in inglese, quindi è una lingua fondamentale”.

“Ringrazio la Consulta dei Giovani per questo evento e per le interessanti attività che mette in campo per supportare i volontari” afferma Claudia Firenze, presidente Avis Toscana. “Dobbiamo avere un'ottica sempre più globale e uno sguardo innovativo, anche nel mondo del volontariato”.

Su 7.018 nuovi soci Avis che si sono iscritti nel 2022, 3.897 hanno una età compresa tra i 18-35 anni, pari al 56% del totale. Sempre l'anno scorso sono stati 584 i giovani studenti donatori contattati attraverso le attività svolte nelle scuole a cura dei giovani volontari di servizio civile.

All'incontro "English is a tool!" interverranno anche Isabella Geppi, volontaria dell'Avis Versilia che grazie alle sue competenze linguistiche e associative darà nozioni lessicali utili, e il gruppo giovani di Avis Carrara, esempio di come la lingua inglese può essere utile per la realizzazione di progetti concreti che raccontano l'inclusione sociale e l'incontro di culture del dono diverse.

Le iscrizioni dovranno pervenire ad Avis Toscana entro le ore 14 di venerdì 31 marzo tramite il link inviato via mail alle sedi Avis della Toscana e ai componenti della consulta giovani.