Autismo, nuove panchine blu a Certaldo

Nuove panchine blu sono state inaugurate all’interno nei cortili dell'Istituto Maria Santissima Bambina, delle scuole primarie “G. Carducci”, “I. Masih” e “G. Pascoli” al Fiano, in occasione del 2 aprile 2022, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. L’idea è partita proprio dalle scuole e accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale.

Le due panchine blu sono state collocate nello spazio all’aperto dei rispettivi plessi scolastici e rappresentano un simbolo importante per sensibilizzare la cittadinanza, partendo proprio dai più piccoli, sull'autismo. Il colore blu è infatti il colore ufficiale della giornata, che ha lo scopo di informare e allo stesso tempo esprimere solidarietà nei confronti delle persone che vivono con questa patologia.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

“Ringraziamo i dirigenti, gli insegnanti e i bambini, che hanno lavorato adoperandosi per far capire l’importanza e il valore dell’inclusione – ha commentato l’assessora all’Istruzione Benedetta Bagni -. I dati, infatti, ci fanno riflettere sulla necessità di creare politiche sanitarie, educative e sociali che aiutino a migliorare l’organizzazione delle risorse e ad essere di supporto alle famiglie, mostrando sostegno e sensibilità a tutti i livelli”.

Ma non è finita qui. Giovedì 30 marzo saranno esposti nella saletta di Via 2 Giugno e negli esercizi commerciali di Via 2 Giugno gli elaborati e le ghirlande blu realizzati dai ragazzi per l'occasione, opere che hanno l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza di accogliere e integrare le persone con questa patologia. Il prossimo fine settimana, inoltre, i ragazzi e le ragazze della pallavolo giocheranno le partite del campionato indossando nastri blu ai capelli e braccialetti blu.

«È necessario lanciare un messaggio forte di sensibilizzazione, affinché nessuno venga lasciato indietro o si senta escluso – ha concluso il sindaco Giacomo Cucini -. Sono tanti anni che ci impegniamo per promuovere attività come queste sul nostro territorio. Invitiamo tutta la cittadinanza a riflettere su questa iniziativa, affinché ciascuno possa contribuire a creare una comunità inclusiva e solidale".

Fonte: Comune di Certaldo