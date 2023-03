Difendersi dalle truffe, ultimo incontro a Ginestra Fiorentina

Ultimo appuntamento domani 31 marzo a Ginestra Fiorentina per l'iniziativa "Come difendersi dalle truffe e dagli inganni", promossa dall'amministrazione comunale per informare e sensibilizzare sul tema delle truffe soprattutto a danno degli anziani. Agli incontri partecipano, oltre al sindaco Angela Bagni, anche il comandante dei Carabinieri della stazione di Lastra a Signa Gianni Mitridate e la comandante della Polizia Municipale Rosa Delvecchio. L'incontro si terrà alle 17 al circolo Mcl di Ginestra Fiorentina in via Chiantigiana.