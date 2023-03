Elezioni Ponte Buggianese, il centrodestra unito lancia Nadia Lupori

Sabato 1 aprile si terrà la presentazione ufficiale della candidata sindaco per il centrodestra unito a Ponte Buggianese. Si tratta di Nadia Lupori e ha l'appoggio di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc. La presentazione alla stampa si terrà nella sede di Fratelli d'Italia in via Matteotti.

Lupori, ex dipendente dell'azienda Alival, consigliere comunale a Pieve a Nievole, si troverà a sfidare il sindaco uscente Nicola Tesi.

Nel 2018 la lista Il ponte di tutti, di centrosinistra, vinse con il 49,33% delle preferenze, abbastanza per un comune sotto i 15mila abitanti che non ha bisogno della maggioranza assoluta ma solo di quella relativa. Seconda lista fu la civica SiAmo il Ponte, mentre la lista di centrodestra arrivò solo terza con il 16,64% delle preferenze. Considerando il primato di Fratelli d'Italia ottenuto anche in Valdinievole e a Ponte Buggianese, niente è scontato.