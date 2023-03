Sarà ridotto il numero di guardie giurate all'ospedale di Empoli

Sarebbe già stata comunicata dalla direzione Asl Toscana Centro, tramite documenti per gli addetti ai lavori, che verrà ridotto ulteriormente il numero delle guardie giurate di sorveglianza all'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli.

Non è una decisione nuova, gli ospedali di Pescia e Pistoia ad esempio sono già stati coinvolti in questa riduzione. Nello specifico, nel turno giornaliero dalle 7 del mattino alle 19, rispetto alle due previste finora, rimarrebbe solo una guardia giurata, affiancata all'operatore di polizia riattivato dopo il covid. I compiti però sarebbero diversi, con anche la ricezione delle denunce da parte degli agenti e altre pratiche da sbrigare.

La riduzione del numero di guardie presenti in ospedale era già capitata prima della pandemia covid. Nel 2020, con l'imposizione delle necessarie misure di sicurezza per evitare i contagi, la vigilanza venne estesa. Finita la pandemia, l'afflusso in ospedale è tornato imponente ma le guardie giurate saranno ridotte.

Già prima della pandemia si contestava il fatto che il risparmio in termini di spesa verrebbe compensato in negativo con un'esposizione eccessiva dell'unica guardia in turno giornaliero a 'difendere' un presidio importante come quello ospedaliero. Senza considerare le aggressioni che si sono susseguite negli ospedali toscani negli ultimi mesi.