Incidente tra camion e auto in Fi-Pi-Li, code tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Ci sono feriti

Incidente questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno, in direzione Livorno, al km 36+600. Al momento si registrano 8 km di coda sul tratto interessato dall'incidente, oltre a code per il rallentamento di curiosi tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze.

Da quanto appreso nell'incidente sarebbe rimasto coinvolto un camion, finito di traverso nella carreggiata, e alcune auto. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e la polizia stradale. Da quanto appreso ci sarebbe almeno un ferito, trasportato in ospedale in codice verde, ma al momento non sono chiare le condizioni degli altri conducenti coinvolti.