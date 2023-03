La giovane avvocatessa pisana Lisa Colangelo in finale al talent "4cLegal Academy"

La pisana Lisa Colangelo è tra i cinque finalisti della quarta edizione della 4cLegal Academy, il primo talent dedicato al mercato legale italiano, in onda ogni martedì sul canale televisivo di BFC Forbes Italia (Sky Canale 511 e Tivù Sat canale 61).

Lisa Colangelo ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa e coltiva da sempre il sogno di diventare Pubblico Ministero. Un sogno che l’ha spinta a frequentare le aule di tribunale già durante il percorso universitario. "Ho iniziato a respirare l’aria dei tribunali prima ancora di iniziare la pratica e a comprendere l’importanza del diritto – racconta la finalista – Mi ha sempre stimolato l’idea di fare qualcosa per il prossimo e soprattutto far sì che chiunque possa comprendere il valore e l’importanza della legge".

La giovane avvocatessa ricorda con piacere gli anni del suo percorso formativo: "Devo tanto all’Università di Pisa, che ha saputo valorizzarmi dopo un periodo di incertezza post liceo. E ancor di più ai miei professori, che hanno saputo fornirmi dei solidi strumenti".

La partecipazione al talent di 4cLegal Academy ha avvicinato la giovane avvocata al mondo delle imprese, permettendole di arricchire il proprio bagaglio formativo. Un’esperienza importante, che consiglia anche ai suoi colleghi universitari: "L’Academy è un’esperienza fuori dalle righe – afferma l’aspirante legal talent - Mi sono divertita tanto, imparando ogni giorno qualcosa in più. Ho conosciuto persone provenienti da diversi atenei, ci siamo confrontati ed insieme siamo arrivati alla finalissima. I Giudici ci hanno messo a dura prova ma ci sono sempre stati vicini perché l’obiettivo dell’Academy non è tanto quello di voler individuare un vincitore ma quello di spronare ad essere vincitori nel lavoro e nella vita. Mi hanno dato tanta carica e tanta fiducia. È un’esperienza che infonde tanta passione e che ti permette di focalizzare sin da subito i propri obiettivi. La consiglio assolutamente".

Alessandro Renna CEO 4cLegal ha affermato "Lisa ha lasciato un segno importante in questa edizione della 4cLegal Academy, offrendo un esempio di forza e determinazione non solo ai suoi compagni di viaggio ma anche a noi giudici, ai docenti e ai formatori. La sua passione per il diritto emerge in tutte le prove, in cui abbiamo potuto apprezzare la sua capacità di lavorare in team e l’umiltà intellettuale".

Fonte: Ufficio stampa