Montelupo Fool Park, si cercano organizzatori di eventi e il gestore del chiosco

Dopo il successo degli scorsi anni, l’amministrazione comunale organizza, anche per l’estate 2023, Montelupo Fool Park, l’evento musicale che si tiene nel parco dell’Ambrogiana articolato in 9 serate suddivise in 3 weekend dal 30 giugno al 13 luglio, rivolto ad un pubblico giovane.

Quest’anno però c’è una grande novità: per promuovere e valorizzare in modo continuativo il Parco dell’Ambrogiana, l’amministrazione intende realizzare un programma di iniziative ed eventi ancora più ricco attraverso la gestione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande aperto tutti i giorni da maggio a settembre.

A questo scopo è in pubblicazione un avviso pubblico per la ricerca di operatori economici che dovranno allestire e gestire uno spazio dedicato del parco dell’Ambrogiana nel periodo che va dal 12 maggio al 1 ottobre in orario pomeridiano e serale attraverso un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tale attività dovrà essere accompagnata da una programmazione di intrattenimento varia e rivolta a molteplici target e dovrà includere l’edizione 2023 della manifestazione “Montelupo Fool Park”, che dovrà preservare le principali caratteristiche dell’edizione 2022.

Il Comune sosterrà il concessionario con un contributo complessivo di 12.700 euro (IVA esclusa) a copertura dei costi sostenuti.

La ricerca è rivolta a operatori economici professionali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore con i requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa di settore.

Per partecipare occorre inviare il modulo di richiesta compilato all’indirizzo pec comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it entro il 13 aprile.

In questa prima fase non dovrà essere presentato alcun progetto.

I soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura, saranno invitati successivamente a presentare la propria offerta tecnica che sarà valutata sulla base di determinati criteri.

L’obiettivo di questa amministrazione è quello di valorizzare il Parco dell’Ambrogiana dando visibilità al complesso mediceo sul quale si stanno sviluppando importanti progettualità, promuovere il benessere dei cittadini attraverso la vita all’aria aperta e il contatto con la natura e coinvolgere le associazioni del territorio nell’utilizzo del parco per le loro attività di scambio sociale. L’allestimento di un chiosco fruibile in modo continuativo per tutta la stagione estiva, insieme alle iniziative di animazione come quelle di Fool Park possono costituire un valore aggiunto.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa