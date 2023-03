Un gatto per amico, in 4mila al Visarno

È stato un weekend all’insegna del mondo felino quello che ha portato all’Ippodromo del Visarno 4000 visitatori. Un gatto per amico - promosso dal Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia sotto l’egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana - si chiude con un successo per la sua prima edizione fiorentina nella nuova location.

Circa 180 i gatti presenti in ciascuna giornata, con splendidi esemplari dalle razze più conosciute a quelle più rare che sono stati votati da una Giuria internazionale. I giudici, provenienti da tutta Europa, hanno decretato i vincitori per ciascuna categoria, protagonisti dei Best Shows di sabato e di domenica.

Grandissimo il riscontro avuto dalle 308 foto e dai 42 clip video partecipanti ai due concorsi dedicati ai gatti toscani domestici, votati dal pubblico dell’evento. Ecco i primi cinque classificati:

- per il concorso fotografico:primo posto “Apollo” di Andrea Quilici, secondo posto “Thea” di Elena Del Santo, terzo posto “Ma Mao” di Eleonora Principato, quarto posto “Gea Luna” di Alessandro Uleri, quinto posto “Camilla” di Paolo Morosi;

- per il concorso video: primo posto “Mimì e il topo che sapeva rimbalzare” di Guendalina Cecconi, secondo posto “Il pane caldo, la tua poesia (Zero)” di Daniela Ancona, terzo posto “Essere come cane e gatto” di Alessandro Pucci, quarto posto "Léonie nella giungla” di Alessandro Bergamin, quinto posto “Prova a prendermi” di Claudio Moretti.

Premi speciali sono stati consegnati ai proprietari delle immagini e delle clip individuate da una giuria composta dai responsabili dell’organizzazione.

Grazie al meteo che ha regalato un piacevole weekend all’aria aperta, i visitatori hanno potuto godere degli ampi spazi nella suggestiva location, entrando in contatto con tutto ciò che riguarda il mondo felino, dalle Associazioni per l’assistenza dei gatti meno fortunati, all’alimentazione, al beauty, alla cultura.

“Il risultato ottenuto da questa edizione fiorentina ci rende particolarmente soddisfatti – afferma Elena Bongi, presidente del Club Felino Firenze-Prato-Pistoia. Non tornavamo a Firenze dal 2008 ed è stata una vera gioia vedere tante persone partecipare al nostro evento. L’amore per i gatti, l’attenzione per la loro cura, la curiosità per le caratteristiche delle diverse razze sono state mostrate con entusiasmo dal pubblico di grandi e piccoli. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti e chi ha reso possibile la realizzazione di questo bell’evento. Continuare a muovere tanti appassionati di gatti e avvicinare sempre nuove persone a questa passione, è per noi un grande successo.”