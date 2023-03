Camion si ribalta in via Romana Lucchese a Fucecchio: grave un 64enne

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi a Fucecchio, in Via Romana Lucchese, tra Le Vedute e Galleno. Introno alle ore 11.35 un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata. Un uomo, 64 anni, è rimasto ferito. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli che hanno estratto il conducente e affidato al personale sanitario, poi hanno effettuato la messa in sicurezza del mezzo. Presenti anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e i carabinieri.

A causa del grave incidente la Strada Provinciale 15 Romana Lucchese è momentaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra via della Bigattiera e l'incrocio per Galleno. La strada probabilmente dovrà rimanere chiusa per buona parte del pomeriggio di oggi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO