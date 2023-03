Costa etrusca e isole, codice giallo per vento e mareggiate

Il tempo ancora instabile porterà, fra il pomeriggio di oggi, venerdì, e la mattina di domani, sabato 1 aprile, vento, mareggiate, pioggia e temporali sparsi, soprattutto nelle province centro-settentrionali della regione e nelle zone appenniniche. Ma i fenomeni più rilevanti saranno vento e mareggiate, concentrati in particolare nell'Arcipelago e lungo la costa centrale (Etruria nord), dove sono previste forti raffiche di Libeccio e mare molto mosso o temporanemamente agitato. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate valido dalla mezzanotte di oggi alle 12 di sabato 1 aprile.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa