Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori urgenti di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 13.30 di oggi, venerdì 31 marzo, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in via Sarpi (da via Landucci a via Mannelli). Abbassamenti di pressione potranno interessare le vie limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi entro le ore 14.30.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.