Lupi vicini alle case nei comuni del Mugello, si susseguono avvistamenti

“Purtroppo continuiamo a registrare avvistamenti di lupi vicino ai nostri centri abitati – afferma il presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore – siamo in contatto con la Regione Toscana e abbiamo informato anche il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale. Si raccomanda di seguire le norme che ci vengono suggerite dagli esperti”.

Sandetole a Dicomano; Bruscoli, Le Valli,Casanuova, Caburaccia/Castelvecchio nel Comune di Firenzuola, sono le località dove sembrano più frequenti gli avvistamenti di esemplari di lupo nelle vicinanze dei centri abitati, ma segnalazioni arrivano da tutti i comuni mugellani.

Gli Enti si sono già attivati per segnalare alle autorità competenti la situazione.

Per i cittadini l’invito è a seguire alcune piccole norme di comportamento:

· Non lasciare liberi di vagare animali da affezione lontani dalla loro sorveglianza nelle ore diurne e comunque, se liberi in giardini e resede di abitazioni, questi devono essere recintati;

· Tenere in casa o comunque al chiuso in luogo protetto da intrusioni dall’esterno gli animali da affezione durante la notte se non si ha a disposizione un luogo recintato, anche se è sempre preferibile l’interno della casa o un luogo chiuso (box o simili);

· Non lasciare MAI cibo per animali da affezione fuori dall’abitazione, in giardini e resede a disposizione degli animali, perché costituisce una fonte di attrazione per una varietà di animali selvatici di vario tipo che potrebbero attirare di conseguenza il lupo ma anche esso stesso direttamente;

· NON DARE O LASCIARE MAI CIBO AD UN LUPO CHE SI E’ AVVICINATO AD UNA ABITAZIONE O ANCHE CHE SI E’ SOLO VISTO PASSARE IN UN LUOGO ABITATO;

· Non depositare rifiuti organici fuori dai contenitori perché rappresentano un’attrattiva per molti animali fra cui anche i cinghiali che di conseguenza attirano il lupo oltre che esso direttamente;

· In caso di avvistamento di un lupo non cercare MAI di avvicinarlo, ma allontanarsi SENZA VOLTARGLI LE SPALLE E SENZA CORRERE;

ricordiamo che la Regione Toscana ha attivato un sistema di comunicazione diretta con i cittadini. Se vi capita di avvistare un lupo potete inviare una mail a lupo@regione.toscana.it oppure o un messaggio su WhatsApp 366 6817138.