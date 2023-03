L'Use Computer Gross carica a mille: imperativo battere Matelica

E’ una partita che non è esagerato definire decisiva per il futuro dell’Use Computer Gross. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana contro Matelica, la squadra di coach Valentino si gioca molte delle possibilità di uscire dalle ultime tre posizioni della classifica.

“La partita di sabato serve per consolidare quanto di buono fatto nel derby di San Miniato – spiega il tecnico – affrontiamo una squadra che merita il massimo rispetto. Matelica è agguerrita, fisica, gioca ad alto ritmo sia in attacco che in difesa e difensivamente alterna uomo e zona stringendo molto gli spazi e costringendo l'attacco avversario a trovare soluzioni fuori dall'arco dei 3 punti. Può giocare con quintetti molto fisici grazie alla presenza di Enihe e Seck ma anche con quintetti atipici e lunghi non di ruolo. Sicuramente punti di riferimento nella chimica del loro attacco sono Gallo e Riccio, due giocatori pericolosi in campo aperto e determinanti nei possessi decisivi”. “La nostra intenzione – prosegue deciso - è di mettere subito le cose in chiaro dal primo minuto aggredendo la partita nella parte difensiva e soprattutto nel controllo dei rimbalzi che sarà un punto fondamentale e decisivo per conquistare due punti determinanti”.

Il Pala Sammontana si preannuncia pieno come non mai. L’Use Computer Gross è decisa a dare una svolta alla propria stagione. Conta solo vincere!

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa