Le opere degli Uffizi tra le ceramiche di Montelupo: inaugurata la mostra al MMAB

Da domani, 1 aprile, sarà aperta la mostra di Terre degli Uffizi a Montelupo Fiorentino, una prima volta che porta con sé dagli Uffizi il ritratto del Bronzino e il dipinto di Jacopo Chimenti detto l'Empoli con due produzioni di ceramiche montelupine.

La mostra è stata inaugurata oggi alla presenza del direttore degli Uffizi Eike Schmidt, il presidente dell regione Eugenio Giani, il senatore Dario Parrini, il presidente Fondazione CrFirenze Luigi Salvadori e i sindaci di Montelupo e Montespertoli Paolo Masetti e Alessio Mugnaini.

Terre degli Uffizi inaugura il suo percorso al MMAB, museo della ceramica di Montelupo, la 'fabbrica di Firenze ' proprio per le maioliche sin dalla fine del 1200 per arrivare al massimo splendore durante il Rinascimento. Lo testimonia il dipinto di Chimenti, dove sono presenti due ceramiche di tipica fattura montelupina tra le carni appese. Gli scavi del Gruppo Archeologico locale originati in un pozzo abbandonato negli anni '60 hanno testimoniato l'importanza di Montelupo nel mondo della ceramica, diffusa in tutto il mondo ma senza etichetta di luogo. La memoria, ha ricordato il sindaco Masetti, ha portato la cittadina dell'Empolese al centro delle manifatture storiche.

Tra i due dipinti esposti al Museo troviamo le tante ceramiche storiche cinquecentesche, anche con lo stemma papale di Leone X.

Il progetto Terre degli Uffizi riflette l'idea del turismo diffuso che si sposta nei piccoli centri per decongestionare grandi città come Firenze e valorizzare opere d'arte nelle piccole città.