Pisa, lotta al commercio on line illegale: l'Agenzia delle Dogane confisca merce per 300mila euro

Negli ultimi due anni, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l'Ufficio Antifrode della Direzione Territoriale per la Toscana e l'Umbria hanno identificato e fermato circa 300mila euro di beni che stavano per essere spediti all'estero in totale mancanza dei requisiti previsti dai regolamenti UE, solo presso l'Ufficio di Pisa.

La maggior parte delle merci erano capi di alta moda e accessori, confiscati ex art. 198 CDU dal Direttore dell'Ufficio territoriale e successivamente venduti per contribuire alle entrate dell'Erario. I soggetti coinvolti sono stati segnalati alle autorità competenti. Questi risultati sono stati raggiunti grazie a un'analisi attenta e precisa dei rischi, utilizzando tutte le banche dati disponibili all'Agenzia.

Inoltre, nel corso di questo progetto, sono stati scoperti e segnalati alla giustizia altri fenomeni illegali legati alla spedizione all'estero di articoli contraffatti o di provenienza sconosciuta. Tra le spedizioni sospette vi erano quelle effettuate con l'identità rubata di persone non coinvolte nell'esportazione, o con l'uso di dati anagrafici di contribuenti deceduti.