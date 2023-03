Pisa e Trento si congratulano con Fatima, nominata Cavaliere della Republica a 22 anni

. Le comunità accademiche dell’Università di Trento e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa si congratulano con la studentessa della Laurea magistrale congiunta in International Security Studies (MISS) Fatima Zahra El Maliani, 22 anni, per l’onorificenza al merito che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito “motu proprio”, nominandola Cavaliere della Repubblica.

Fatima Zahra El Maliani ha ricevuto questa onorificenza con altri 29 fra cittadine e cittadini distintisi per atti di eroismo e di impegno civile. Si tratta di “eroi ed eroine della quotidianità”, che hanno saputo fare la differenza con il loro impegno a favore di un’imprenditoria etica, delle persone detenute, per la solidarietà, per il volontariato, per favorire l’inclusione sociale, per diffondere la legalità, per estendere il diritto alla salute.

Alla studentessa dell’Università di Trento e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è stata attribuita l’onorificenza per il suo impegno nell’aiutare 30 bambine e bambini stranieri, attraverso le attività del doposcuola Unicef – Younicef, presso Casarcobaleno, nel quartiere multietnico di Porta Palazzo a Torino, la città dove Fatima risiede.

Da bambina, dopo essere arrivata in Italia dal Marocco a due anni, la stessa Fatima Zahra El Maliani ha frequentato il Sermig (Servizio missionario giovani) che le ha “stravolto la vita”, come riconosce oggi la studentessa. Ispirata dalla propria esperienza la studentessa ha deciso di intraprendere un percorso di impegno civile, aiutando le bambine e i bambini stranieri, accogliendo donne senza casa e insegnando la lingua italiana ai migranti.

L’onorificenza è stata consegnata a Fatima Zahra El Maliani durante la cerimonia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è svolta nella mattinata di venerdì 31 marzo al Palazzo del Quirinale, a Roma.

L’elenco delle cittadine e dei cittadini che hanno ricevuto l’onorificenza con Fatima Zahra El Maliani è disponibile al seguente link.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna