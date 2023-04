L’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Impruneta si è riunita ieri alla casa del popolo di Tavarnuzze per la conclusione del percorso di scelta del candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. L’assemblea ha condiviso l’indicazione di Riccardo Lazzerini come candidato sindaco per le prossime elezioni. Gli iscritti hanno ringraziato per la loro correttezza Andrea Mayer ed Angela Cappelletti.