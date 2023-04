Abc da mille e una notte: gran vittoria con Prato

Metteteci il cuore, mescolateci l’orgoglio ed una dose abbondante di carattere. Unite il tutto alla compattezza del gruppo, alla voglia di riscatto e ad una grande, grandissima capacità di interpretare la partita più delicata fino ad oggi. Se a tutto questo ci aggiungete un PalaBetti come non si vedeva da tempo, ecco descritta l’Abc Solettificio Manetti di questa sera. Autorità e intensità le chiavi di volta di una partita che i ragazzi di coach Walter Angiolini hanno approcciato in maniera esemplare riuscendo a non abbassare mai il ritmo. Il 78-52 che lampeggia sul finale racconta un big match a senso unico, quello in cui l’Abc non soltanto ha portato a casa due punti fondamentali, ma ha anche ribaltato il -6 del match di andata girando in suo favore anche questo scontro diretto, elemento fondamentale in un finale di stagione che si preannuncia davvero caldissimo. Dal canto suo la Pallacanestro Prato Dragons ha inseguito per quaranta minuti senza mai riuscire a trovare il bandolo di una matassa che l’Abc Solettificio Manetti ha maneggiato con grandissima maestria grazie ad un gioco corale in attacco e ad una difesa che ha tenuto a 52 punti uno dei roster più competitivi del campionato. Ed è difficile, in questa partita, parlare dei singoli, perchè il grande protagonista, il vero valore aggiunto di questa vittoria è soltanto uno: la squadra.

Un grazie speciale ai ragazzi e alle ragazze che hanno organizzato un tifo come non si vedeva da tempo, facendo finalmente vibrare il PalaBetti di quell’entusiasmo che tutti aspettavamo. Grazie ai tifosi, alle famiglie, ai bambini e alle bambine del nostro minibasket che hanno riempito le tribune. Perchè certe partite, lo avevamo detto alla vigilia, si vincono soltanto tutti insieme. E stasera lo abbiamo dimostrato.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Cantagalli, Pucci, Scali, Cantini

Prato: Danesi, Magni, Staino, Mascagni, Salvadori

La cinque facce che entrano in campo non danno adito ad interpretazioni. L’approccio dell’Abc è praticamente perfetto e la tripla di Belli sigla il 7-2 dopo due giri di lancette, che diventa 14-7 a firma Pucci a metà frazione quando tutto il quintetto gialloblu è già andato a segno. Mascagni e Staino tengono gli ospiti in scia (14-11), e mentre Cantini è costretto ad uscire per il secondo fallo personale, un’azione da tre punti di Navicelli vale la parità a quota 16 dopo otto minuti. Di Magni dalla lunetta il primo e unico sorpasso laniero sul 16-18, ma ci pensa Scali a chiudere la frazione sul 20-18.

Si riparte con un nuovo mini break gialloblu, che di fatto spalanca le porte alla fuga castellana. Apre Belli, segue Pucci, chiude Nepi: 27-18 dopo due giri di lancette e coach Pinelli costretto al time out. Salvadori dalla lunetta infila i primi due punti lanieri del secondo quarto ma la difesa castellana blinda l’area mentre Nepi scrive +10 a metà frazione (30-20). Di Lazzeri la tripla del 33-20 al 17′, vantaggio che i gialloblu amministrano fino a quando Pucci, sulla sirena, arriva a suggellare un parziale di 22-6 e manda in delirio il PalaBetti dalla lunga distanza: 42-24 all’intervallo.

Di nuovo capitan Belli dall’arco inaugura la ripresa, seguito da Pucci per il 47-24. Staino e Danesi rispondono da tre punti finchè il contropiede di Salvadori prova a tenere vive le speranze laniere (49-32). Ma l’Abc non arretra di un centimetro e riprende immediatamente in mano l’inerzia con Nepi che infila il 57-35, preludio al 61-39 che manda tutti al terzo riposo.

Con la gara ormai ipotecata, l’ultima frazione è quella del cuore e dell’orgoglio gialloblu che emergono di prepotenza e che non vogliono saperne di mollare. E quando al 38′ Cantagalli e Belli scrivono +30, la festa sugli spalti è ormai iniziata.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – PALL. PRATO DRAGONS 78-52

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C. 4, Lilli ne, Pucci 22, Merlini ne, Scali 13, Cantagalli 6, Nepi 9, Tavarez ne, Cantini 2, Cicilano, Delli Carri 2, Belli 20. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Pallacanestro Prato Dragons: Manfredini 2, Danesi 11, Magni 12, Staino 5, Navicelli 3, Ndoye ne, Smecca, Salvadori 8, Pacini 1, Mascagni 10. All. Pinelli. Ass. Gabbiani.

Parziali: 20-18, 42-24 (22-6), 61-39 (19-15), 78-52 (17-13)

Arbitri: Posarelli di Grosseto, Forte di Siena.

Fonte: Abc - Ufficio stampa