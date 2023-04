Berserker ko, vince Lucca che si prende il primato

Berserker-Lucca finisce 10-15. Nonostante il primo posto nella fase regolare, costa caro il secondo turno di barrage ai Berserker, che cedono il primato al Lucca.

Partita iniziata bene dai padroni di casa, che partono in vantaggio per 10-0 grazie alla splendida meta di Alessandri, che rompe molteplici placcaggi, e a Tomasulo che trasforma e segna anche un calcio di punizione. Ma sul finire del secondo tempo gli ospiti accorciano le distanze con un calcio di punizione.

Nel secondo tempo avviene un blackout a livello di concentrazione: i Berserker stanno bene fisicamente, ma non riescono ad essere incisivi quando entrano nei 22 avversari. Lucca, invece, riesce a schiacciare due palloni in meta, ribaltando il risultato. Nonostante gli sforzi nel finale, manca la freddezza per muovere il tabellone.

Ora non resta che disputare la finale, andata e ritorno, per il terzo-quarto posto.

Formazione:

Niccolini P.

Lassi

Cavallaro

Simoncini D.

Vincelles

Cameli

Goretti (c)

Merlotto

Niccolini S.

Banti

Garinei

Alessandri

Tomasulo

Burgassi

Niccolini L.

A disposizione: Popescu, Ferzola, Simoncini A., Parenti, Amodeo, Scaglione, Bartolini

Allenatore: Firenzani

A segno: Tomasulo (cdp), Alessandri (Trasf. Tomasulo)

Fonte: Ufficio Stampa