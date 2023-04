AFC Arezzo, premio in Regione per l'annata 21-22

La strepitosa stagione 2021-2022, in cui l’ACF Arezzo ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita, continua a far parlare di sé. L’ACF Arezzo e il suo Presidente Massimo Anselmi, infatti, mercoledì 5 aprile riceveranno un prestigioso riconoscimento da parte della Regione Toscana.