Fine campionato con vittoria per la Cip-Ghizzani, Campitelli: "Risultato straordinario"

Cip-Ghizzani - Volley Club Le Signe: 3-0 (25-16, 25-18, 25-14)

Cip-Ghizzani: Addolorati, Barnini, Barucci, Biagini, Farieri, Fodde, Lari (K), Montagni (L2), Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani, 2° all. Furiesi

Volley Club Le Signe: Bandini (K), Capaccioli (L2), Cei, Coos, D'Angelo (L1), Malatesti, Nicosia, Orlandi, Pulignani, Spano, Zinxhiria; all. Tonini, 2° all. Lotti

La Cip-Ghizzani termina il campionato con una vittoria secca contro Le Signe, confermandosi al quinto posto in classifica al termine di un girone di ritorno superlativo. "Da gennaio abbiamo ottenuto 10 vittorie e 2 sconfitte al tie-break, è un risultato straordinario!" - spiega il direttore sportivo Stefano Campitelli - "Questa è una squadra forte che finalmente nel girone di ritorno ha raccolto i frutti del proprio lavoro, come si è visto contro Signa, seconda in classifica".

La squadra guidata da Buoncristiani è stata infatti impeccabile nell'ultima partita, rendendo a senso unico una gara di alto livello. La precisione nei fondamentali ha permesso a Lari e compagne di conquistare gli scambi più lunghi, dando poi sfoggio di tutte le proprie armi offensive (7 muri, 10 ace, 62 punti totali). Sostenute anche da una tifoseria entusiasta, hanno recuperato persino nei pochissimi momenti in cui le avversarie si erano portate avanti nel punteggio. Importante soprattutto in questi frangenti la difesa solida che durante la partita non ha mai vacillato.

Una bella prova con cui le ragazze sono riuscite a mostrare tutto il lavoro fatto e tutte le proprie potenzialità, avviandosi verso la Coppa Toscana nel migliore dei modi. Ancora il DS Campitelli: "La Coppa Toscana ci permetterà di proseguire il percorso e migliorare ancora, sperando di continuare questa scia positiva che ci ha permesso di concludere il campionato a soli 6 punti dai play off. Naturalmente resta un po' di rammarico, ma sono molto contento del lavoro fatto dalle ragazze e dallo staff".

TABELLINO

Scardigli: 17

Zingoni: 17

Pratelli: 9

Talluri: 9

Lari: 8

Barnini: 2

Fonte: Pallavolo I'Giglio