Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per i rilievi alla carpenteria metallica del pannello a messaggio variabile, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura della corsia di marcia dal km 69+600 al km 69+400 in direzione Firenze con il conseguente spostamento delle auto sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze nel ramo di Livorno dalle ore 9 alle 13 del 6 aprile 2023.